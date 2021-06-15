Кварацхелия может стать лучшим молодым футболистом Европы

Полузащитник российского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия был внесен в список номинантов на премию Golden Boy, которой будет награжден лучший молодой футболист Европы этого года.

Кварацхелии 20 лет, начиная с 2019 года он выступает за "Рубин" - в сезоне-2020/21 грузинский полузащитник провел 23 матча в составе команды, записав на свой счет четыре гола и отдав восемь голевых передач.

Всего в списке 100 футболистов, в частности, - англичанин Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", нидерландец Майрон Боаду (АЗ), француз Эдуардо Камавинга ("Ренн") и британский футболист Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", 19 лет).