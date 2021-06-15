В Шуше прошла встреча первых леди Азербайджана и Турции 15 июн в 19:29 Сегодня в Шуше состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и первой леди Турции Эмине Эрдоган. 1780 просмотров Новости Россия Мировые новости Турция Общество Шуша Мехрибан Алиева Эмине Эрдоган Ещё ... Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган с супругами посетили концерт в Шуше Президенты Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию Президенты Азербайджана и Турции прибыли в Шушу (ВИДЕО) Главы Азербайджана и Турции встретились в Физулинском районе Вестник Кавказа в Instagram Подписаться