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В Шуше прошла встреча первых леди Азербайджана и Турции

В Шуше прошла встреча первых леди Азербайджана и Турции

Сегодня в Шуше состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и первой леди Турции Эмине Эрдоган.

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Вестник Кавказа

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