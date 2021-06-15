Главная » Новости

Байден: я готов ко встрече с Путиным

Байден: я готов ко встрече с Путиным

Президент США Джо Байден заявил в преддверии встречи в Женеве с президентом России Владимиром Путиным, что он готов к переговорам.

Выходя после съемки начала встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеленом журналисты выкрикнули Байдену вопрос, готов ли он к завтрашнему дню, передает РИА Новости.

"Я всегда готов", - ответил глава Белого дома.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". В мае в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.

620 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!