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Иран готов выплатить компенсации семьям жертв крушения самолета до решения суда

Иран готов выплатить компенсации семьям жертв крушения самолета до решения суда

Иранская сторона намерена до решения суда полностью выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета, разбившегося в окрестностях Тегерана в январе 2020 года, заявил на пресс-конференции в Тегеране официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Будет выплачено 100% компенсации, причитающейся семьям жертв трагической катастрофы украинского самолета", - сказал он, отметив, что в ходе расследования были обстоятельно рассмотрены все аспекты дела об авиакатастрофе.

Ранее сообщалось, что суд над подозреваемыми в причастности к катастрофе украинского самолета будет проведен в Иране в ближайшее время, напоминает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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