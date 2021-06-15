Иран готов выплатить компенсации семьям жертв крушения самолета до решения суда

Иранская сторона намерена до решения суда полностью выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета, разбившегося в окрестностях Тегерана в январе 2020 года, заявил на пресс-конференции в Тегеране официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Будет выплачено 100% компенсации, причитающейся семьям жертв трагической катастрофы украинского самолета", - сказал он, отметив, что в ходе расследования были обстоятельно рассмотрены все аспекты дела об авиакатастрофе.

Ранее сообщалось, что суд над подозреваемыми в причастности к катастрофе украинского самолета будет проведен в Иране в ближайшее время, напоминает РИА Новости.