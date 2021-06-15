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Москвичей ждет "великая засуха"

Москвичей ждет &quot;великая засуха&quot;

Сухая и жаркая погода ожидает гостей и жителей Москвы на будущей неделе, говорится в прогнозе погодного центра "Фобос".

Уточняется, что ненадолго в регион заглянет атмосферный фронт, что приведет к небольшим дождям, однако после этого осадков до середины следующей недели не прогнозируется.

"В столицу придет великая сушь", - цитирует сообщение РИА Новости.

Так, в ближайшее время в столбики столичных термометров поднимутся до 27 градусов, а с пятницы покажут от +28 до +31 градуса. Ночью прохладнее – до +18 градусов.

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Вестник Кавказа

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