Зеленский и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министром иностранных дел Швеции Анн Линде ситуацию на Донбассе и на границе Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Отметил внимание, которое председательство ОБСЕ уделяет поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и мирному урегулированию", - сказал украинский лидер.



Глава государства также отметил, что ценит решение Стокгольма предоставить Киеву оригинал Конституции Орлика.

Напомним, 13 июня председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде прибыла на Украину с трехдневным визитом.