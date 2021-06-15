Десять причин побывать в Ингушетии

Ингушетию много чего отличает от других республик Северного Кавказа. Это самый молодой субъект России (образован 4 июня 1992 года), а по площади самый маленький (3 123 квадратных километров). Столица Ингушетии - Магас - один из самых молодых городов страны, и возводился он сразу как столица региона. Пока Магас остается самым маленьким и малонаселенным административным центром в РФ (здесь проживает 13601 человек или 2% населения республики).

В Ингушетии самое большое сельское поселение в мире - станица Орджоникидзевская (70 тыс. жителей). При этом уникальных мест в Ингушетии много. Например, в горах сохранился самый древний христианский храм на территории России - Тхаба-Ерды. Это первая причина, чтобы приехать в Ингушетию.

Тхаба-Ерды находится в Джейрахском районе, неподалеку от границы с Грузией. В его архитектуре присутствуют характерные особенности грузинских храмов. Археологи полагают, что храм стали возводить в VIII веке, но в дальнейшем он мог неоднократно перестраиваться. Интересно, что ингуши, почти все исповедующие ислам, относятся к Тхаба - Ерды как к национальной святыне, до депортации 1944 года здесь проводились советы старейшин вайнахов, обсуждались вопросы землевладения, наказания преступников и т.д.

Вторая причина - "лучше гор могут быть только горы". Территория Ингушетии поделена на горную и равнинную части, но почти все достопримечательности находятся в горах. Неподалеку от христианского храма располагается средневековый башенный комплекс "Вовнушки" - одно из чудес России. В 2008 году комплекс стал финалистом проекта "Семь чудес России", организованного газетой "Известия", телеканалом "Россия" и радиостанцией "Маяк". "Вовнушки" называют шедевром ингушской архитектуры. Построены они были в средние века, имели оборонительно-сторожевое значение для горного ущелья.

Третья причина. В этом же районе необходимо посетить другие уникальные башенные комплексы. Один из самых экзотичных - "Эрзи", включающий в себя восемь боевых, две полубоевых и 27 жилых башен. Комплекс опоясан каменными оборонительными стенами. Большинство башен построено в пять этажей, их средняя высота 30 метров.

Четверта причина. Горную Ингушетию называют "Страной башен", поэтому, не покидая Джейрахский район, туристы могут посетить и другие башенные комплексы: "Фалхан", "Хамхи", "Эгикал", "Таргим", "Фуртоуг". Башни в горах имели различное значение: сторожевые (предупреждали с помощью огня о нападении врага), оборонительные (выполняли функции заставы) и жилые.

Пятая причина. В Джейрахском районе есть два красивейших водопада. Крупнейшим в республике считается Ляжгинский водопад (высота 20 метров, ширина 5 метров). Другой водопад - Фуртоугский (высота 12 метров). Здесь бывали многие известные люди, а в июле 1880 года водопад посетил во главе экспедиции геологов Дмитрий Менделеев.

Шестая причина. На высоте примерно 1500 метров в 2012 году был построен горный курорт "Армхи". В зимнее время года он наполняется горнолыжниками, для которых здесь построили две трассы: 1 200 и 200 метров. Летом здесь хорошо совершать оздоровительные прогулки.

Седьмая причина. В горах Ингушетии очень вкусная родниковая вода, но прославила республику минеральная вода с северной ее части, условно называемой равнинной. На самом деле через север Ингушетии проходят два невысоких хребта: Терский (около 700 метров) и Сунженский (около 800 метров). В этих романтичных местах в 1860 местах был обнаружен уникальный источник, который сегодня хорошо известен в России под брендом "Ачалуки". Исследования минеральной воды показали, что ее следует пить при заболеваниях желудка, печени, почек, при нарушении обменных процессов. Ныне вода добывается в трех источниках, в двух из которых вода по составу близка "Боржоми" и карловарской, а в третьем - имеет уникальный минеральный состав, не встречающийся нигде в мире. Давно замечено, что минеральная вода, выпитая непосредственно из источника, более насыщена и ароматна, чем стоящая на полке магазина в пластиковой бутылке за тысячи километров от места производства. Поэтому побывать в Ингушетии и не попробовать местную уникальную минеральную воду - все равно, что не отведать самобытную кухню этого народа.

Восьмая причина - кулинарная. В целом ее можно назвать диетической, поскольку основные блюда щедро приправлены луком, чесноком, перцем, зеленью, в результате чего они очень хорошо усваиваются организмом. Основные блюда ингуши готовят из птицы, баранины и говядины. Но символом ингушского стола называют чапильгаш - лепешки из тонкого теста на кефире с начинкой из картофеля, творога, или сыра и зелени. С двух сторон лепешки смазывают растопленным сливочным маслом. И еще одно блюдо, без которого невозможно представить ингушский стол - хьалтам дулх. Переводится на русский язык это блюдо как "мясо с галушками". Его подают с крепким прозрачным бульоном в отдельной чашке. Мясной бульон готовят из баранины, говядины или курицы. Чаще всего галушки делают из кукурузной муки.

Девятая причина. Когда отдыхающие спускаются с горной части Ингушетии на равнинную, они могут познакомиться с мавзолеем "Борга-Каш" - одним из самых древних свидетельств мусульманской культуры Ингушетии. Его постройку относят к началу XV века. Ученые связывают появление мавзолея с тюркскими племенами - борганами и ногайцами, здесь, по их мнению, покоился наместник хана Узбека, который жил в этих местах. Есть и другие версии возведения шесть веков назад мавзолея. Археологи не оставляют попыток докопаться до истины - исследования мавзолея продолжаются.

Десятая причина - тоже "равнинная". Между Сунженским и Лесистым хребтом с нуля была построена столица Республики Ингушетия - Магас. Строительство началось 23 февраля 1994 года и фактически не прекращается до сих пор. Ныне в Магасе проживают 13 тысяч 600 человек. Здесь расположены главные административные здания республики, университет, гуманитарный исследовательский институт. Уже десять лет в городе продолжается строительство Соборной мечети "Сердце Кавказа", которая разместиться на двух десятках гектаров (включая парковую зону), принять она сможет одновременно 8,5 тысяч человек. Как утверждают городские власти, название мечети диктуется географическим расположением - Магас, по их расчетам, находится в самом центре кавказского региона, как и вся Ингушетия.