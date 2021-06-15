Эрдоган пригласил Армению к сотрудничеству со странами региона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению присоединиться к сотрудничеству в рамках "платформы шести". Об этом он заявил сегодня в ходе заявления для прессы во время поездки в Шушу.

"Я призываю Ереван воспользоваться возможностями сотрудничества в регионе в рамках платформы шести (Россия, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения)", - сказал турецкий лидер.

"На ее основе мы хотим сделать регион процветающим", - добавил Эрдоган.

Он отметил, что "с прекращением боевых действий в Карабахе в регионе открылись широкие возможности для межгосударственного сотрудничества". "Мы хотим, чтобы и Армения, которой протянули руку помощи и поддержки, использовала этот шанс для построения общего будущего в регионе. Мы с Азербайджаном примем меры, чтобы больше такой катастрофы в Карабахе не произошло", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

Глава государства также указал на то, что Анкара сделает все от нее зависящее для нормализации отношений с Ереваном.