В Алматы сняли возмутительную вывеску

Акимат Алматы отреагировал на распространившуюся в социальных сетях публикацию, согласно которой в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев появилось кафе с неоднозначным названием.

На место прибыл заместитель руководителя управления городского планирования и урбанистики Батырхан Сулейменов. Владельцу заведения были разъяснены нормы закона "О рекламе", а именно пункта о неэтичной рекламе, сообщили в пресс-службе акимата.

После беседы надпись была ликвидирована, а владельцы кафе заверили, что в дальнейшем двусмысленное название использоваться не будет, передает Sputnik Казахстан.