Польша приняла резолюцию против "Северного потока-2"

Нижняя палата парламента Польши (сейм) одобрил резолюцию против реализации российского газового проекта "Северный поток-2".

Также сейм призвал в знак солидарности с соседями из Центральной Европы, опасности российской экспансии, в частности для Украины, Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, Германию, в качестве нашего союзника по НАТО и партнера в Европейском союзе, для отказа от какой-либо поддержки реализации проекта.

Кроме того, парламентарии призвали ЕС принять меры, "направленные на немедленное и эффективное прекращения его строительства", передает РИА Новости.

Помимо этого в заявлении содержится призыв, обращенный к США "как союзнику в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода".