Байден прилетел в Женеву на переговоры с Путиным

Во вторник, 15 июня, самолет президента США Джо Байдена приземлился в Женеве, где завтра пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция прибытия борта американского лидера велась на сайте министерства иностранных дел Швейцарии.

По данным пресс-пула Белого дома, воздушное судно американского лидера приземлилось в аэропорту Женевы в 16:16 (17:16 мск), передает ТАСС.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". В мае в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.