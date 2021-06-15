ОБСЕ поблагодарила Грузию за посредничество между Азербайджаном и Арменией

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид поблагодарила грузинское правительство за посредничество между Азербайджаном и Арменией. Об этом она заявила после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

"Я хочу поблагодарить правительство Грузии за содействие, которое оно оказало своим соседям в восстановлении доверия между Арменией и Азербайджаном", - цитирует ее "Грузия Online".

По словам Шмид, цель была достигнута благодаря эффективному сотрудничеству многих сторон. Она подчеркнула, что это был пример необычайного сотрудничества между различными участниками, включая ОБСЕ под руководством Швеции и ЕС.

"Мы говорили о региональном сотрудничестве на Южном Кавказе, в котором ОБСЕ будет продолжать очень активно участвовать", - заключила генсек ОБСЕ.

Напомним, накануне генсек ОБСЕ Хельга Шмид прибыла в Грузию. В рамках двухдневного визита генсек ОБСЕ проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Кахой Кучавой, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и с госминистром Теей Ахвледиани.