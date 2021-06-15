В Школе №1 Беслана откроется патриотический центр

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о совей поддержки предложения создать центр патриотического воспитания и профилактики терроризма на базе школы №1 в Беслане, где в 2004 году террористы взяли в заложники более 1 200 человек. По словам премьера, Кабмин выделит на это необходимые средства.

По словам врио руководителя Северной Осетии Сергея Меняйло, власти готовы создать такой центр и уже выделили на около 30 мллн рублей из собственных средств.

Встреча Мишустина и Меняйло прошла во вторник во время рабочей поездки главы кабмина в Пятигорск.