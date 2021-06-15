В Евросоюзе высказались за предсказуемые отношения с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС-США заявила, что Евросоюз выступает за предсказуемые отношения с Россией и развитие диалога в тех областях, где это возможно.

"Россия - самый большой сосед ЕС, мы разделяем подход к этому важному соседу. Отношения с Россией, как вы знаете, вошли в негативную спираль в результате событий в последние годы", - отметила она в ходе выступления на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы хотим прийти к такой ситуации, когда отношения будут более предсказуемые", - выразила желание она, передает ТАСС.

По ее словам, для этого необходимо вернуться к соблюдению норм международного права, а "также вести диалог по тем вопросам, где это возможно, в частности, в таких сферах как здравоохранение, личные контакты между людьми".