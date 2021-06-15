Лес в Железноводске таил опасную находку

В Железноводске в лесу у подножия Бештау лесником был найден боеприпас. На место прибыли правоохранители и спасатели.

Установлено, что опасная находка находилась в лесу со времен Великой Отечественной войны.

По словам главы города Евгения Моисеева, главное не пытаться утилизировать старые боеприпасы самостоятельно. "Несмотря на многолетний возраст, они остаются очень опасными. Вместо этого необходимо сразу сообщить в полицию или МЧС, как и поступил в нашем случае ответственный житель нашего города-курорта", - сказал он.

Отмечается, что решение о ликвидации снаряда примут в течение трех дней, в настоящее время место нахождения боеприпаса огорожено, информирует пресс-служба местной администрации.