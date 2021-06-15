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Эрдоган сделает все для нормализации отношений с Арменией

Эрдоган сделает все для нормализации отношений с Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в азербайджанский город Шуша заявил, что сделает все от него зависящее для нормализации отношений с Арменией.

Напомним, между Ереваном и Анкарой все еще нет дипломатических отношений, а границы остаются закрытыми. Главная причина отсутствия отношений - оккупация Арменией территорий Азербайджана (Нагорного Карабаха и семи районов) и требование Ереваном от Анкары признать "геноцид армян".  

 

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