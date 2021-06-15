Стало известно, как пройдут намазы в условиях ограничений в Москве

Пятничную молитву в московских мечетях не отменят, ежедневные пятикратные намазы в Московской соборной мечети пройдут с соблюдением ограничений, сообщил зампредседателя Духовного управления мусульман России Ильдар Аляутдинов.

"В Московской соборной мечети ежедневная пятикратная молитва в штатном режиме проводится со строгим соблюдением всех необходимых мер - это дистанция, маски, необходимость перчаток. Но пока что по пятнице все остается неизменно: решение на этот счет не было принято, что пятничный намаз не будет проводиться", - приводит слова Аляутдинова РИА Новости.

Он также отметил, что сотрудники ДУМ РФ в Москве отправлены на удаленку, за исключением имамов, которые проводят обряды и молитвы. Предписаний в отношении пятничной молитвы со стороны властей столицы также не поступало.