Раненых российских туристов перевезли из Абхазии в Сочи

Двух российских граждан, которые получили огнестрельные ранения, отдыхая в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" в городе Пицунда, перевезли в Сочи.

Конфликт со стрельбой случился в ресторане в ночь на 15 июня. 43-летний житель села Лыхны Гудаутского района Дмитрий Пилия выстрелил трижды в одного мужчину, тот получил ранения в область левой стопы и колен обеих ног, шесть раз в другого - ранения в области левой ноги и таза. Стрелявший также получил травмы от осколков пуль. Он находится под стражей в ЦРБ города Сухум.

"С отдыхающими уже все хорошо, им оперативно оказали первую помощь и уже вывезли в Сочи, и дальше они там проходят лечение. Ранения достаточно тяжелые, но сейчас нет угрозы жизни", - рассказал пресс-секретарь посольства России в республике Денис Лавриков, пишет ТАСС.