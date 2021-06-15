В Армении задержали двух человек за подкуп избирателей

Специальная следственная служба Армении завела уголовное дело по факту раздачи предвыборных взяток.

В совершении преступления обвиняются члены одного из политических блоков республики, сообщает "Спутник-Армения".

Следствием было установлено, что два жителя Еревана по предварительному сговору предлагали и давали взятки группе лиц с условием, что они на парламентских выборах 20 июня проголосуют за этот блок. Однако 14 июня они были задержаны.

Им было предъявлено обвинение, мерой пресечения избран арест.