В Грузии распространяется наиболее опасный штамм коронавируса

В Грузии начал распространяться индийский штамм коронавируса. Грузинские врачи выявили уже 18 случаев. Об этом журналистам сообщил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

"Индийский штамм, к сожалению, начал интенсивно распространяться по всей Европе. Увеличились случаи этого штамма и у нас. Носителями в основном являются наши граждане, возвращающиеся из разных стран мира. На сегодняшний день у нас 18 случаев. Это означает, что индийский штамм начинает распространяться", – сказал Имнадзе.

Впервые индийский штамм в закавказской республике обнаружили 27 мая. Он был выявлен у пяти человек: два из них - граждане Грузии, трое - иностранцы. Все пять заразились после поездок на Ближний Восток.

Индийский штамм COVID-19 считается наиболее заразным, агрессивным и опасным. Он устойчив к антителам. По данным ВОЗ, он проник в более чем 50 стран.