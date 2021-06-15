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Мишустин и Калиматов обсудили строительство новых школ в Ингушетии

Мишустин и Калиматов обсудили строительство новых школ в Ингушетии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Пятигорск встретился с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым и обсудил увеличение числа школ в регионе.

"В Ингушетии высокая рождаемость, очень много детей сегодня растут в республике. Знаю, что при поддержке федерального центра сейчас строятся 18 новых школ", - отметил Мишустин, пишет РИА Новости.

Калиматов рассказал премьеру о том, как идет процесс создания новых школьных мест. Также глава Ингушетии поднял вопросы водоснабжения, развития сельского хозяйства в регионе и создания новых рабочих мест.

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Вестник Кавказа

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