Президенты Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию

В жемчужине Нагорного Карабаха Шуше завершилась встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана один на один.

Перед ней лидеры двух стран совершили прогулку по городу, и Ильхам Алиев провел своеобразную экскурсию для своего турецкого коллеги. Затем лидеры двух стран под аплодисменты участников встречи и пение птиц на фоне руин дома Натаван подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях Баку и Анкары и сделали совместное заявление для прессы.

В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил: "Сегодня мы показываем уникальный пример союзничества в мире. В декларации есть слова Мустафы Кемаля Ататюрка и Гейдара Алиева. Эти исторические слова являются ключевым фактором в нашей работе. Мы привержены этому завещанию".

Азербайджанский лидер подчеркнул, что в подписанном документе отражены вопросы совместной обороны и взаимной военной помощи между Азербайджаном и Турцией. Также в декларации нашел свое отражение вопрос открытия Зангезурского коридора.

Ильхам Алиев отметил, что Вторая Карабахская война стала частью истории. В 44-дневной войне армянская армия встала на колени и подняла белый флаг".

Президент Турции в своем выступлении отметил, что Нагорный Карабах вернулся к хозяевам и избавился от армянского гнета, еще раз поздравив азербайджанский народ с победой. Он также отметил, что увидел всю проделанную работу, когда приехал в Шушу. Турецкий лидер заверил, что Анкара продолжит помогать азербайджанским братьям в процессе восстановления освобожденных районов страны. У Турции, Азербайджана и России есть решимость превратить Карабах в процветающий регион, - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

Визит турецкого лидера в Азербайджан продлится два дня. В его рамках ожидается подписание главами государств важных межгосударственных документов, которые во многом определят дальнейшую судьбу постконфликтного Карабаха.