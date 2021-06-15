В Краснодарском крае дожди будут идти всю неделю

Синоптики прогнозируют на Кубани дожди до конца недели.

Дожди с грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются в регионе ежедневно. 16 июня в регионе дождь с грозой, местами ливни с градом и шквалистым ветром. Днем 23-28 градусов тепла. Чуть прохладнее станет 17 июня - 20-25 градусов, возможны дожди с грозами, градом и ветром. К 18 июня погода в регионе не изменится, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.