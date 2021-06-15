Жители Атырау не могут получить второй компонент "Спутника V"

В Атырау второй компонент вакцины от коронавируса "Спутник V" оказался недоступен из-за проблем с доставкой сертификатов на препарат.

В пунктах вакцинации возможно поставить только первый компонент, второй попросту отсутствует.

"До этого народ вакцинировали первым компонентом и говорили, что нужно получить второй компонент через 21 день. Затем срок был увеличен до 45-90 дней - по непонятным причинам. И сейчас есть те, кто хочет получить второй компонент, потому что прошло 45 дней, а вакцины нет" - рассказала местная жительница, сообщает издание "Мой город".

В управлении здравоохранения региона признали наличие проблемы и пообещали решить ее в ближайшие дни.

"На фармацевтический склад Атырауской области было доставлено 39 850 доз второго компонента вакцины Sputnik V. Однако прибытие сертификатов на них из России на некоторое время задерживается", - сообщили в пресс-службе организации.

Второй компонент, предположительно, станет доступен в Атырау 16-18 июня.