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Дожди обеспечили водой южный берег Крыма

Дожди обеспечили водой южный берег Крыма

Дожди, в последнее время заливавшие Крым, существенно пополнили запасы крымских водохранилищ, особенно тех, которые питают влагой южный берег полуострова.

Теперь курортам не грозит засуха: июньские дожди за 10 дней "дали" Счастливенскому водохранилищу полмиллиона кубометров воды, и сейчас оно наполнено на 70% от проектного объема, а Загорское водохранилище получило миллиона кубометров, воды в нем 12,46 млн кубометров, что соответствует 46% от проектного объема, - передают РИА Новости (Крым).

По подсчетам специалистов, накопленных запасов влаги хватит для беспрерывного водоснабжения Ялты до конца 2022 года.

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Вестник Кавказа

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