Жирков выбыл из Евро-2020 из-за травмы

Футболист Юрий Жирков не будет участвовать в предстоящих матчах сборной России на чемпионате Европы 2020 года, так как получил травму, сообщили в пресс-службе российской сборной.

"Защитник сборной России Юрий Жирков получил повреждение одной из мышц бедра. Учитывая тяжесть повреждения, тренерский штаб решил отпустить футболиста из расположения команды", - говорится в сообщении.

Жирков будет проходить реабилитацию в одной из профильных клиник в Москве, уточнили в пресс-службе команды.

Отметим, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов предполагал подобное развитие событий. 37-летний футболист получил травму по ходу первого матча сборной России в рамках Евро-2020. Еще в матче Россия-Бельгия Жирков был заменен другим игроком.