Армения потратит $5 млн на укрепление границы с Азербайджаном

Армения укрепляет свои границы с Азербайджаном. Правительство в Ереване выделило 5 млн долларов на установление дополнительных погранзастав в Сюникской области. Об этом на встрече с жителями Гориса сказал исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян.

По его словам, в связи с итогами Второй карабахской войны появились новые пограничные участки на юго-востоке Армении. Ее пограничники расположились на отрезке Горис-Капан длинной в 115 км.

"На этом участке будет построено 8 погранзастав. Для этого правительство выделило 2,5 миллиарда (драмов - прим. ред.) для реализации этой программы. Охрана границ будет осуществляться на высоком уровне", - отметил Пашинян.

И.о. премьера признал, что заставы возводятся медленно, и это связанно с необходимостью проведения тендеров и других процедур.



