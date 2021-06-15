Росатом готов помочь Ираку построить восемь блоков АЭС

"Росатом" готов сотрудничать с Ираком в атомной сфере, сотрудники госкорпорации обсуждают совместные проекты, - заявили в Росатоме.

"В рамках диалога с иракскими партнерами по атомной тематике обсуждается вся повестка возможного сотрудничества - и энергетические, и неэнергетические применения ядерных технологий в мирных целях. Параллельно ведется работа над формированием нормативно-правовой базы такого взаимодействия", - рассказали в госкорпорации, передает ТАСС.

К 2030 году Ирак планирует построить восемь блоков атомных электростанций (АЭС) для удовлетворения потребности страны в электроэнергии, и реализовать проект, который обеспечит страну 25% от общих потребностей в электроэнергии, может Росатом.