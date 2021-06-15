Алекперов рассказал Назарбаеву о планах по увеличению инвестиций в экономику Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом ПАО "Лукойл" Вагитом Алекперовым и председателем правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Алмасадамом Саткалиевым, сообщается на сайт Елбасы.

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли. "Ваша компания является одним из давних и крупных инвесторов в Казахстане. Вы работаете на крупнейших месторождениях, таких как "Тенгиз", "Карачаганак", участвуете в инфраструктурном проекте "Каспийского трубопроводного консорциума", - отметил Саткалиев.

По словам Алекперова, "Лукойл" планирует нарастить объемы инвестиций в экономику Казахстана в рамках реализации совместных проектов и разработки ряда месторождений на Каспийском море.