В КБР займутся развитием бальнеологического туризма

Нацпроект в туристической сфере поможет развивать новые направления в Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков на совещании с членами правкомиссии по социально-экономическому развитию СКФО под председательством Михаила Мишустина.

"Мы возлагаем большие надежды на новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", использование механизмов которого позволит нам развить и другие туристические зоны республики, в том числе инфраструктуру и бальнеологический потенциал города Нальчика", - приводит слова Кокова "Интерфакс".

Он отметил, что уже готовы мастер-планы и ряд проектов по развитию данного направления.