В связи с ростом числа инфицированных новым коронавирусом власти Новороссийска приняли решение об ужесточении масочного режима в городе, - сообщил глава города-курорта Игорь Дяченко.

"Контроль усиливаем в общественном транспорте, магазинах, торговых комплексах, такси, вокзалах, на предприятиях, местах общего пользования многоквартирных домов, медорганизациях. В целях недопущения ухудшения эпидобстановки в нашем городе ношение масок должно быть постоянным", - написал мэр в Instagram, цитирует его "АиФ-Юг".

Нарушения масочного режима могут стать причиной приостановки деятельности для представителей бизнеса. Выявлением таких нарушений займутся уполномоченные сотрудники, - добавил Дяченко.

Напомним, за минувшие сутки в Краснодарском крае было выявлено 105 новых пациентов с коронавирусом.