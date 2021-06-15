Медведев уступил немцу в первом круге турнира в Германии

Дмитрий Медведев проиграл Яну-Леннарду Штруффу в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Игра закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу немца. Во втором круге россиянин сыграет с американцем Маркосом Хироном.

Турнир категории ATP 500 проходит в немецком городе Галле. Совокупный призовой фонд - €1,3 млн.

Российскому теннисисту Медведеву 25 лет, он находится на второй строчке в рейтинге АТР. Он 10 раз выигрывал турниры АТР и два раза выходил в финал турниров Большого шлема.

31-летний Штруфф занимает 45-ую строчку в рейтинге АТР. В турнирах АТР его самое большое достижение - выход в 1/4 финала первенства серии "Мастерс".