В Дагестан поступило более 11 тыс доз "Спутника V"

Более 11 тыс доз противокоронавирусного препарата "Спутник V" поступило в Дагестан, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"Клинически доказана эффективность российской вакцины (97%). После ее введения в организме человека обнаруживаются высокие титры антител – обеспечивающих защиту от COVID-19 и в случае заболевания значительно облегчают его течение. По последним данным в республике привилось уже 112 629 жителей", – сказано в сообщении.

Отмечается, что после майских выходных в республике наблюдается рост госпитализаций пациентов с COVID-19, болеют дети и молодежь до 40 лет.

Стоит добавить, что новую партию препарата распределят по прививочным кабинетам и мобильным пунктам вакцинации.