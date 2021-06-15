Продление ипотеки под 7% обойдется бюджету России в 40 млрд рублей

В Минфине подсчитали, что на продление ипотеки под 7% уйдет около 40 млрд рублей в ближайшие три года.

"Оценка затрат бюджета в 2021-24 годах на продление ипотеки под 7% составит около 40 млрд рублей, затраты бюджета на модификацию семейной на тот же период - около 49 млрд рублей", - сообщили в ведомстве, пишет ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин предложил продлить в России программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года при ставке в 7% и максимальной сумме кредита 3 млн рублей.