Президенты Азербайджана и Турции прибыли в Шушу (ВИДЕО)

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня днем прибыли в жемчужину Нагорного Карабаха - город Шушу.

Турецкого лидера и его супругу Эмине Эрдоган встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди республики Мехрибан Алиева, после чего началась церемония официального приветствия. В честь президента Эрдогана выстроился почетный караул, высокий гость обратился к нему традиционным приветствием "Салам, аскер!". После прозвучали государственные гимны двух стран, - передает Sputnik Азербайджан.

Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шуше сопровождают первый вице-президент страны Мехрибан Алиева, министр обороны Закир Гасанов, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, помощники президента Анар Алекперов и Хикмет Гаджиев, министр оборонной промышленности Мадат Гулиев, глава СГБ Али Нагиев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов и другие официальные лица.

Турецкого лидера и его супругу сопровождают министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик и другие официальные лица.