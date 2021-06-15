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Беременная женщина пострадала при столкновении двух автобусов в Алматы

Беременная женщина пострадала при столкновении двух автобусов в Алматы

В Алматы на улице Толе Би столкнулись два пассажирских автобуса, пострадала беременная женщина, сообщает Sputnik Казахстан.

Автобусы следовали маршрутами №126 и №16, когда впереди них резко затормозил еще один автобус. В результате водитель маршрута №126 не успел среагировать и въехал в заднюю часть автобуса №16.

В аварии различные травмы получила беременная пассажирка автобуса №126, она госпитализирована.

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Вестник Кавказа

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