Беременная женщина пострадала при столкновении двух автобусов в Алматы

В Алматы на улице Толе Би столкнулись два пассажирских автобуса, пострадала беременная женщина, сообщает Sputnik Казахстан.

Автобусы следовали маршрутами №126 и №16, когда впереди них резко затормозил еще один автобус. В результате водитель маршрута №126 не успел среагировать и въехал в заднюю часть автобуса №16.

В аварии различные травмы получила беременная пассажирка автобуса №126, она госпитализирована.