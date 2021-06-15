Определена дата начала нового сезона РПЛ
Первый тур Российской футбольной премьер-лиги стартует 23-26 июля, последний тур пройдет 21 мая 2022 года, сообщает пресс-служба РПЛ.
"Первый тур - 23-26 июля. Состоятся матчи: "Ростов" – "Динамо", "Крылья Советов" – "Ахмат", ЦСКА – "Уфа", "Локомотив" – "Арсенал", "Рубин" – "Спартак", "Нижний Новгород" – "Сочи", "Урал" – "Краснодар", "Химки" – "Зенит", - сказано в сообщении.
Стоит добавить, что встреча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится 17 июля.
Вестник Кавказа
в InstagramПодписаться