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Определена дата начала нового сезона РПЛ

Определена дата начала нового сезона РПЛ

Первый тур Российской футбольной премьер-лиги стартует 23-26 июля, последний тур пройдет 21 мая 2022 года, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Первый тур - 23-26 июля. Состоятся матчи: "Ростов" – "Динамо", "Крылья Советов" – "Ахмат", ЦСКА – "Уфа", "Локомотив" – "Арсенал", "Рубин" – "Спартак", "Нижний Новгород" – "Сочи", "Урал" – "Краснодар", "Химки" – "Зенит", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что встреча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится 17 июля.

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Вестник Кавказа

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