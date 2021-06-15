ЦБ России выявил в Дагестане нелегальные ломбарды и кредиторов

Центральный банк России по итогам финансового мониторинга выявил в Дагестане 13 нелегальных ломбардов, кредиторов и финансовых пирамид, опубликовав список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на своем официальном сайте.

"Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности", - говорится в сообщении регулятора, передает "АиФ-Дагестан".

Среди них - компания "Ля Риба-финанс", пять ломбардов в Махачкале, два – в Каспийске, один – в Избербаше, а также две микрофинансовые организации в Махачкале и Дербенте.

Также два потребительских накопительных кооператива в селе Карамахи Буйнакского района имеют признаки финансовых пирамид, - говорится в сообщении финансового регулятора.