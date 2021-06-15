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Байден: США заинтересованы в хороших отношениях с ЕС и НАТО

Байден: США заинтересованы в хороших отношениях с ЕС и НАТО

Американский президент Джо Байден перед саммитом ЕС-США заявил,  его взгляд на отношения США с ЕС и НАТО отличается от взгляда предыдущего президента Дональда Трампа.

"Я думаю, что у нас есть прекрасная возможность работать совместно с ЕС, а также с НАТО. И мы очень этому рады... США в высшей степени заинтересованы в хороших отношениях и с НАТО, и с ЕС. Моя точка зрения сильно отличается от точки зрения моего предшественника", - отметил Байден.

Саммит ЕС-США проходит во вторник в Брюсселе. Байден впервые участвует в таком саммите как президент США.

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Вестник Кавказа

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