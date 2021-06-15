В результате ДТП в Дагестане погибли два человека

В Дагестане погибли два человека после столкновения грузового автомобиля с легковушкой, сообщает пресс-служба МВД республики.

Трагедия произошла в Дербентском районе, на 964 километре трассы «"Кавказ". 24-летний местный житель, управляя "Камазом" столкнулся с автомобилем Lada Priora под управлением 21-летнего жителя села Белиджи.

"В результате ДТП водитель "Приоры" и 18-летний пассажир, житель Магарамкентского района, от полученных травм скончались на месте. 27-летний мужчина, который также находился в салоне автомашины, с различными травмами помещен в больницу Дербента", – сказано в сообщении.

Отмечается, что водителя "Камаза" уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").