Армейские поисковики нашли в Чечне останки погибшего вертолетчика

Поисковая группа военных ЮВО нашла останки летчика, погибшего при крушении вертолета пограничников Ми-24П в районе боевых действий в Веденском районе Чечни в феврале 2002 года.

"Поиски велись почти полгода в горно-лесистой местности Веденского района. Останки одного из трех членов экипажа обнаружили в четырех километрах от места крушения, их спрятали боевики бандгруппы Хусейна Гакаева, орудовавшей в этом районе. Поиски останков двух остальных членов экипажа будут продолжены", - рассказал помощник командира специального моторизованного батальона "Юг" грозненского соединения Росгвардии Рамзан Тамагов, уточнив, что поиски велись по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, передает "Это Кавказ".

Останки уже переданы в Ростов-на-Дону для проведения генетических и других экспертиз. После установления личности погибшего их передадут родственникам для захоронения.

Напомним, 3 февраля 2002 года в районе военной базы Ханкала в пригороде Грозного пропала связь с вертолетом Ми-24П отдельного авиационного учебного центра ФПС России. Машина с экипажем из трех человек прикрывала вертолет Ми-8, который должен был доставить в госпиталь Владикавказа из Тусхароя заболевших пограничников, однако вертолеты попали в метель и из-за плохой видимости экипажи приняли решение вернуться. Ми-8 благополучно приземлился в аэропорту Беслана в Северной Осетии, а Ми-24 пропал.