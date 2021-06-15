Широкая вакцинационная кампания в Грузии начнется в июле

В Грузии программа вакцинации населения от коронавируса будет расширена с июля, об этом рассказала на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

С июля в стране будет достаточно вакцины, чтобы начать расширенную кампанию вакцинации - в конце июня в Грузию поступит 43 тыс доз вакцины AstraZeneca.

"В июле как в Тбилиси, так и регионах расширится программа вакцинации, будут созданы дополнительные места, в медучреждениях будут добавлены бригады, в общественных пространствах будут обустроены центры вакцинации", - поделилась Габуния.

К началу массовой вакцинации в Грузии удвоят число бригад, занимающихся вакцинацией.

"Мы также рассматриваем модификацию режима обязательного тестирования. То есть режим обязательного тестирования поэтапно будет заменен процессом вакцинации, и вакцинированные люди больше не будут обязаны делать тесты", - добавила она.

Привитые граждане смогут получить особые скидки по "зеленым пропускам".