ЦБ Узбекистана выпустил в обращение новые банкноты

В Узбекистане поступили в обращение новые банкноты достоинством 2 тыс и 20 тыс сумов. Почему эти купюры решено было выпустить в оборот именно сейчас, рассказал директор департамента Центрального банка Акмал Назаров.

"Основная цель выпуска новых банкнот - создание для населения удобства при расчетах. Это соответствует мировой практике и денежной теории, а также удобно для наличных расчетов. Что касается срока, то в марте 2017 года Центробанк выпустил банкноты номиналом 10 тыс сумов, а в августе - 50 тыс сумов. Потребность в банкнотах большего номинала привела к выпуску в феврале 2019 года банкнот достоинством в 100 тыс сумов для облегчения обработки, сортировки и упаковки наличных денег", - рассказал финансист, передает Sputnik Узбекистан.

Либерализация экономики в короткие сроки привела к увеличению спроса на наличные деньги. Для его удовлетворения был выпущен номинал большего размера и банкноты промежуточного достоинства. В рамках мер, принятых ЦБ для оптимизации номинального ряда наличных денег, в настоящее время осуществляется пополнение номинальной номенклатуры банкнот за счет выпуска банкнот номиналом 2 тыс сумов и 20 тыс сумов, - добавил Акмал Назаров.