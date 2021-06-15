Аэропорты Кубани вдвое увеличили пассажиропоток

Пассажиропоток через аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика в январе-мае текущего года вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,8 млн человек, сообщает пресс-служба краевого Минтранса.

Отмечается, что всего за пять месяцев 2021 года через аэропорты региона было отправлено 2,8 млн пассажиров, количество прибывших составило почти три млн человек.

Так, пассажиропоток краснодарского аэропорта составил 1,5 млн человек, Сочи - 3,6 млн пассажиров, Анапы - 436 тыс, Геленджика - 148,5 тыс.