Российская нефть Urals подорожала до $70 за баррель впервые за два года

Стоимость российской экспортной нефти Urals на европейских торгах превысила $70 за баррель, это случилось впервые с мая 2019 года, сообщили в международном ценовом агентстве Argus, передает ТАСС.

На северо-западе Европы цена Urals достигла отметки $70,1 за баррель еще 11 июня, а 14 июня эта отметка была пройдена в регионе Средиземноморья.

Последний раз российская нефть торговалась выше $70 за баррель в северо-западном регионе Европы 22 мая 2019 года, а в странах Средиземного региона - 28 мая 2019 года.

Нефть Urals дорожает вслед за эталоном Brent.