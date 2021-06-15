G7 во главе с Байденом разрабатывают проект по обузданию Китая

На прошлой неделе лидеры G7 на саммите, проходившем на юго-западе Англии, пришли к согласию о создании глобальной инфраструктурной инициативы для развивающихся стран под лозунгом "Построим новый, лучший мир", надеясь, что эта инициатива станет альтернативой китайскому "Шелковому пути". В ходе встречи между представителями западных стран шли споры о том, нужно ли воспринимать Китай как партнера, конкурента, противника или как непосредственную угрозу безопасности.

Судя по окончательным решениям, преобладало мнение, что Китай – это конкурент, представляющий угрозу. Китайский проект "Один пояс -один путь", который Пекин запустил в 2013 году, состоит из ряда развивающих и инвестиционных программ в странах Евразии, Африки, Латинской Америки, Океании. Пекин подписал соглашения более чем с 70 странами о строительстве железных дорог, портов, автомагистралей и других объектов инфраструктуры. В планах задействованы все кавказские государства, включая Россию, Турция и все среднеазиатские страны.

Как отмечают эксперты, по своим масштабам и амбициозности китайская инициатива "Один пояс - один путь" превзошла американский "План Маршалла", который был предложен после Второй мировой войны странам Европы для восстановления экономики. В тоже время Байден считает главным элементом своей внешней политики противостояние растущей мощи Китая. По задумке американского лидера, страны западной демократии должны превратиться в бастион, защищающий остальной мир от "китайского авторитаризма". Аналогичное отношение у президента США и к России.

США на саммите предложили план, который подразумевает объединение существующих проектов Америки, ведущих стран Европы и Японии. Американская инициатива предполагает поощрение частных инвестиций. Фактически запускается новая глобальная инфраструктурная инициатива для развивающихся стран. Суть инициативы заключается в том, чтобы помочь сократить потребности развивающихся стран в финансировании инфраструктуры в объеме более $40 трлн. В то же время Вашингтон предложил Пекину тоже присоединения к новой глобальной инфраструктурной инициативе. Хотя ответ Пекина очевиден всем. Также Запад предлагает свой торговый путь из США через Африку или Европу в Азию. Борьба между мировыми конкурентами только разворачивается.

Американцы пообещали потенциальным партнерам использовать все свои возможности в инвестиционной политике, подключая к проекту Корпорацию по финансированию международного развития, Агентство США по международному развитию, Экспортно-импортный банк США, корпорацию "Вызовы тысячелетия" и Агентство США по торговле и развитию, а также Консультативный фонд по сделкам.

Как отметили эксперты, главное для стран Запада и США добиться, чтобы в создании глобальной экономики Китай не отодвинул их на второй план. При этом аналитики обращают внимание на то, что "западный альтернативный проект" потребует миллиарды долларов и невозможно обеспечить его окупаемость. Есть и другие риски от предложений "Большой семерки". В целом второе десятилетие нынешнего века может пройти под флагом экономического противостояния Китая и Запада. "Большая семерка" прекрасно понимает масштабы угрозы для своего положения в мире, исходящей от Китая.

Что касается стран Южного Кавказа, то их реакция на итоги саммита "Большой семерки" в целом предсказуема. Например, у Азербайджана с Китаем подписаны серьезные документы, такие как меморандум SOCAR c Национальной нефтяной корпорацией CNPC, Китайским банком развития по проекту строительства нефтехимического и газоперерабатывающего комплекса SOCAR GPC. США же могут пока предложить проекты только гипотетические, например, такие как Трансатлантический или Транстихоокеанский коридор. Менять сегодняшнюю конкретику с Китаем на завтрашнюю неопределенность Запада, скорее всего, не захотят во всех странах, поверивших в проект "Один пояс - один путь".