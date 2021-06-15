В аэропорту Дагестана начали устанавливать телетрапы

Первые на Северном Кавказе современные телетрапы устанавливают в новом международном терминале аэропорта Махачкалы. Об этом сообщил госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров.

"Наш аэропорт станет единственным на Северном Кавказе с такими удобствами для пассажиров. Этим летом терминал уже начнет работать и это значительно упростит работу на международных рейсах", – написал Абакаров на своей странице в Instagram.

По его словам, аэропорт сможет принимать до 150 пассажиров в час. Абакаров подчеркнул, что пока на международных рейсах мощность до 40 пассажиров.

"Сейчас прорабатывается вопрос строительства новой взлетно-посадочной полосы, а при увеличении пассажиропотока до более 2 млн пассажиров в год будет приниматься решение о строительстве нового терминала внутренних авиалиний. Это все делается, прежде всего, для удобства жителей нашей республики, чтобы они с комфортом путешествовали", – добавил он.