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Вузы Москвы смогут провести летнюю сессию удаленно

Вузы Москвы смогут провести летнюю сессию удаленно

Министерство науки и высшего образования РФ разрешило московским вузам снова уйти на дистанционный формат работы и в удаленном режиме провести летнюю сессию.

"Определить, что руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в приказе, размещенном на сайте министерства.

Сотрудникам учреждений предписано обеспечить соблюдение мер профилактики коронавируса.

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Вестник Кавказа

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