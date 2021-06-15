Вузы Москвы смогут провести летнюю сессию удаленно

Министерство науки и высшего образования РФ разрешило московским вузам снова уйти на дистанционный формат работы и в удаленном режиме провести летнюю сессию.

"Определить, что руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в приказе, размещенном на сайте министерства.

Сотрудникам учреждений предписано обеспечить соблюдение мер профилактики коронавируса.