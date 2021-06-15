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Ставропольские полицейские вплотную взялись за лихачей

Фото пресс-службы УГИБДД по Ставропольскому краю
Фото пресс-службы УГИБДД по Ставропольскому краю

На трассах Ставрополья объявили операцию "Скорость", которая будет проходить до 24 июня - лихачей на дорогах края будут ловить круглосуточно, - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Проверки проводятся в круглосуточном режиме. Мобильные приборы измерения скорости движения используют наряды ДПС и скрытые патрули, а данные о нарушителях передаются ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала", - поведали в краевом УГИБДД, передает "АиФ-Ставрополье".

Госавтоинспекция усилила контроль за лихачами из-за того, что в крае участились ДТП из-за превышения скоростного режима, - добавили краевой инспекции по безопасности дорожного движения.

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Вестник Кавказа

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