В Москве и Подмосковье открывают дополнительные госпитали для пациентов с COVID-19

В Москве уже подготовили дополнительные 4 тыс коек для лечения пациентов с коронавирусом, в Московской области развернуты 2 тыс дополнительных коек, снова открывает госпиталь в парке "Патриот".

В столичном регионе отмечается взрывной всплеск заболеваемости в последние дни. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе рост новых случаев заболевания достигает 80%, на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары.

"В связи с этим (ростом госпитализаций пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии) мы открываем еще целый ряд больниц на 4 тыс коек, одна из этих больниц - Филатовская больница №15»,- сообщил он.

Собянин отметил, что эта больница была одной из базовых по борьбе с COVID в начале пандемии, потом работала в плановом порядке. "Но мы вынуждены были принять решение, и с сегодняшнего дня эта больница также переводится на борьбу с пандемией", - заявил он.

"Ваша больница является одной из самых мощных и базовых в борьбе с COVID. Без вас не справимся", - обратился мэр к персоналу.

Всего в Москве развернуто 16 тысячи коек для пациентов с коронавирусом.

В Московской области таких коек 10 тыс. Временный госпиталь вновь разворачивается в парке "Патриот". Этот коронавирусный госпиталь работал с мая 2020 года по февраль 2021 года.

"Мы начали на выходных работать в парке "Патриот", спасибо министерству обороны за помощь и поддержку. Там уже по стандартной схеме мы развернем госпиталь", - сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании.

"Среднесуточное количество госпитализаций за две недели выросло на 70%. Количество вызовов скорой помощи выросло на 46% и доходит до 12,5 тыс вызовов в сутки", - рассказала глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова. Ежесуточная выявляемость коронавируса в Подмосковье выросла на 53% за прошедшую неделю.